



ЦАХАЛ: задержанный на границе Сирии причастен к сбору информации для “Хизбаллы”

ЦАХАЛ заявил, что подозреваемый, который был задержан после пересечения границы из Сирии на Голанские высоты в прошлом месяце, был причастен к действиям террористической группировки “Хизбалла” по сбору разведданных об Израиле.



Эйт Абдолла был задержан вместе с его спутником, который не имеет отношения к деятельности “Хизбаллы”, 27 января с восточной стороны забора безопасности.



Согласно информации ЦАХАЛа, во время допроса Эйт Абдолла предоставил дополнительную информацию о боевиках, которые ведут террористическую деятельность в районе границы.



“ЦАХАЛ не потерпит никакой террористической деятельности с юга Сирии и будет поддерживать суверенитет Государства Израиль”, – говорится в заявлении ЦАХАЛа.