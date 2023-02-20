Новости » Арабо-израильский конфликт
ЦАХАЛ: задержанный на границе Сирии причастен к сбору информации для “Хизбаллы”
20.02.2023 16:24 Наталья Богинская

ЦАХАЛ: задержанный на границе Сирии причастен к сбору информации для “Хизбаллы”

ЦАХАЛ заявил, что подозреваемый, который был задержан после пересечения границы из Сирии на Голанские высоты в прошлом месяце, был причастен к действиям террористической группировки “Хизбалла” по сбору разведданных об Израиле.

Эйт Абдолла был задержан вместе с его спутником, который не имеет отношения к деятельности “Хизбаллы”, 27 января с восточной стороны забора безопасности. 

Согласно информации ЦАХАЛа, во время допроса Эйт Абдолла предоставил дополнительную информацию о боевиках, которые ведут террористическую деятельность в районе границы.

“ЦАХАЛ не потерпит никакой террористической деятельности с юга Сирии и будет поддерживать суверенитет Государства Израиль”, – говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы