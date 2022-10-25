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ЦАХАЛ уничтожил террористическую инфраструктуру "Львиного логова" в Шхеме
25.10.2022 06:31 Аркадий Бочаровский

ЦАХАЛ уничтожил террористическую инфраструктуру "Львиного логова" в Шхеме


Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила вечером 24 октября, что в рамках операции в Шхеме ЦАХАЛ, ШАБАК и ЯМАМ провели рейд на явочную квартиру в Касбе.

Квартира использовалась в качестве лаборатории для производства взрывчатки и была ключевым звеном террористической инфраструктуры фракции "Львиное логово".

Квартира взорвана. Во время действий ЦАХАЛа десятки палестинцев жгли шины и бросали камни в военнослужащих, которые открыли огонь по вооруженным людям.

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