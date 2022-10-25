



ЦАХАЛ уничтожил террористическую инфраструктуру "Львиного логова" в Шхеме



Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила вечером 24 октября, что в рамках операции в Шхеме ЦАХАЛ, ШАБАК и ЯМАМ провели рейд на явочную квартиру в Касбе.



Квартира использовалась в качестве лаборатории для производства взрывчатки и была ключевым звеном террористической инфраструктуры фракции "Львиное логово".



Квартира взорвана. Во время действий ЦАХАЛа десятки палестинцев жгли шины и бросали камни в военнослужащих, которые открыли огонь по вооруженным людям.