



Гигантский взрыв: ЦАХАЛ уничтожил базу в Газе, где производилось оружие

Армия обороны Израиля захватила и уничтожила базу палестинского "Исламского джихада" в Газе, где изготовлялось и хранилось оружие.



"Вчера утром войска ЦАХАЛа захватили пост, принадлежащий командующему "Исламского джихада" на севере. Он был важным активом для производства оружия", - сообщили военные.



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По данным ЦАХАЛа, оттуда были вывезены два грузовика с оружием, в том числе, с ракетами класса "земля-земля" "Бадр-3", запчастями БПЛА, а также разведывательными материалами.



"Этот пост использовался для производства оружия, предназначенного для нападения на израильских гражданских лиц. Также там был учебный танк, который террористы использовали для тренировок по захвату танка ЦАХАЛа. В ходе операции по войскам из соседнего здания была выпущена противотанковая ракета. В ответ вертолет нанес удар по террористической ячейке, запустившей ракету", - отметили военные.



Помимо прочего, террористы вели обстрел израильских сил из здания "суда". Отряд был ликвидирован танковым огнем. Операция длилась 12 часов. По ее окончании пост был уничтожен.