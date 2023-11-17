Гигантский взрыв: ЦАХАЛ уничтожил базу в Газе, где производилось оружие
Армия обороны Израиля захватила и уничтожила базу палестинского "Исламского джихада" в Газе, где изготовлялось и хранилось оружие.
"Вчера утром войска ЦАХАЛа захватили пост, принадлежащий командующему "Исламского джихада" на севере. Он был важным активом для производства оружия", - сообщили военные.
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По данным ЦАХАЛа, оттуда были вывезены два грузовика с оружием, в том числе, с ракетами класса "земля-земля" "Бадр-3", запчастями БПЛА, а также разведывательными материалами.
"Этот пост использовался для производства оружия, предназначенного для нападения на израильских гражданских лиц. Также там был учебный танк, который террористы использовали для тренировок по захвату танка ЦАХАЛа. В ходе операции по войскам из соседнего здания была выпущена противотанковая ракета. В ответ вертолет нанес удар по террористической ячейке, запустившей ракету", - отметили военные.
Помимо прочего, террористы вели обстрел израильских сил из здания "суда". Отряд был ликвидирован танковым огнем. Операция длилась 12 часов. По ее окончании пост был уничтожен.
המוצב ששימש בין היתר לייצור אמל״ח לפגיעה בתושבי מדינת ישראל ואף לאימוני הכוחות של ארגון הטרור, במוצב היה גם טנק דמה ששימש את המחבלים לאימונים על השתלטות טנק צה"לי.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 17, 2023
במהלך הפעילות שוגר טיל נ"ט לעבר הכוחות ממבנה סמוך, הלוחמים הכווינו מסוק קרב שתקף את החולייה שביצעה את הירי>> pic.twitter.com/spYFSDKGU4