ЦАХАЛ: удары с воздуха и моря, убит главарь морской бригады ХАМАСа

Армия обороны Израиля, опираясь на разведывательные данные ШАБАКа, ликвидировали командующего военно-морской бригадой ХАМАСа в городе Газа.



Истребители нанесли точный удар, в результате чего уничтожен Ратиб Абу Цахибан.



"Он спланировал и возглавил попытку проникновения с моря, предпринятую 24 октября, которая была предотвращена военно-морскими силами Израиля в районе Зиким", - отметили в ЦАХАЛе.



Кроме того, бойцы ВМС и ВВС оказали поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛа, нанеся множество ударов по объектам ХАМАСа с воздуха и с моря. Среди террористических целей были наблюдательные пункты, пусковые установки с противотанковыми ракетами и военный комплекс.

