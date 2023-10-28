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ЦАХАЛ: удары с воздуха и моря, убит главарь морской бригады ХАМАСа
28.10.2023 11:05 Алина Груднева

ЦАХАЛ: удары с воздуха и моря, убит главарь морской бригады ХАМАСа

Армия обороны Израиля, опираясь на разведывательные данные ШАБАКа, ликвидировали командующего военно-морской бригадой ХАМАСа в городе Газа.

Истребители нанесли точный удар, в результате чего уничтожен Ратиб Абу Цахибан.

"Он спланировал и возглавил попытку проникновения с моря, предпринятую 24 октября, которая была предотвращена военно-морскими силами Израиля в районе Зиким", - отметили в ЦАХАЛе.

Кроме того, бойцы ВМС и ВВС оказали поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛа, нанеся множество ударов по объектам ХАМАСа с воздуха и с моря. Среди террористических целей были наблюдательные пункты, пусковые установки с противотанковыми ракетами и военный комплекс.

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