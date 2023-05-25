



ЦАХАЛ: сбит беспилотник, запущенный со стороны Ливана

Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛа обнаружили и сбили беспилотник, летевший с территории Ливана на территорию Израиля в направлении города Зарит.



На протяжении всего инцидента за дроном наблюдали сотрудники ЦАХАЛа.



ЦАХАЛ заявил, что будет продолжать предотвращать любые попытки нарушения суверенитета Израиля.



Предыдущий беспилотник, который пересек воздушное пространство Израиля из Ливана, был сбит в декабре 2022 года.



В ЦАХАЛе заявили, что этот беспилотник, вероятно, был запущен террористической организацией "Хизбалла".



