Новости » Арабо-израильский конфликт
ЦАХАЛ: сбит беспилотник, запущенный со стороны Ливана
25.05.2023 17:34 Ирина Демьянова

ЦАХАЛ: сбит беспилотник, запущенный со стороны Ливана

Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛа обнаружили и сбили беспилотник, летевший с территории Ливана на территорию Израиля в направлении города Зарит.

На протяжении всего инцидента за дроном наблюдали сотрудники ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ заявил, что будет продолжать предотвращать любые попытки нарушения суверенитета Израиля.

Предыдущий беспилотник, который пересек воздушное пространство Израиля из Ливана, был сбит в декабре 2022 года.

В ЦАХАЛе заявили, что этот беспилотник, вероятно, был запущен террористической организацией "Хизбалла".

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы