



ЦАХАЛ: прочесываем приграничную зону в поисках заложников ХАМАСа

Бойцы Армии обороны Израиля продолжают прочесывать приграничную зону возле Газы в поисках и улик, которые могут привести к пропавшим без вести после террористической атаки ХАМАСа, совершенной 7 октября.



Об этом сообщил вечером, 16 октября, представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.



"Силы сканируют местность по обе стороны границы в попытках найти пропавших без вести. Мы сканируем все возможные области", - сказал он.



По словам Хагари, главным приоритетом ЦАХАЛа по-прежнему является полное уничтожение ХАМАСа, особенно тех, кто совершал зверства на юге Израиля. Сбор информации проводится в преддверии ожидаемого наступления на Газу. Относительно активизации "Хизбаллы" на северной границы, он считает, что террористы, под дудку Ирана, пытаются отвлечь внимание израильских сил от Газы.



Хагари заверил, что ЦАХАЛ готов сражаться одновременно на двух фронтах, если понадобится.