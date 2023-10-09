ЦАХАЛ: атакованы 130 целей за три часа
Армия обороны Израиля продолжает наносить массированные удары по базам и штабам террористов в Газе.
Соответствующее видео публикует пресс-служба ЦАХАЛа.
"В течение последнего дня самолеты ВВС наносили масштабные удары по всей Газе, сея хаос и смерть среди террористов ХАМАСа. Всего за последние три часа с использованием десятков самолетов было атаковано около 130 целей", - сообщили военные.
Удары нанесены в районах Бейт-Ханун, Шаджайя, Аль-Фуркан и Рималь, которые считаются "гнездом террора". Армия обороны Израиля продолжает операцию "Железные мечи".
מטוסי חיל האוויר מבצעים לאורך כל היממה האחרונה תקיפות נרחבות לאורכה ולרוחבה של רצועת עזה וממיטים הרס וחורבן על מחבלי חמאס. רק בשלוש השעות האחרונות נתקפו כ-130 מטרות באמצעות עשרות מטוסים. מוקדי התקיפה: בית חאנון, סג׳עיה, אל פורקן ורימאל>> pic.twitter.com/vuzQtK4yly— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 9, 2023