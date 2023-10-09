



ЦАХАЛ: атакованы 130 целей за три часа

Армия обороны Израиля продолжает наносить массированные удары по базам и штабам террористов в Газе.



Соответствующее видео публикует пресс-служба ЦАХАЛа.



"В течение последнего дня самолеты ВВС наносили масштабные удары по всей Газе, сея хаос и смерть среди террористов ХАМАСа. Всего за последние три часа с использованием десятков самолетов было атаковано около 130 целей", - сообщили военные.



Удары нанесены в районах Бейт-Ханун, Шаджайя, Аль-Фуркан и Рималь, которые считаются "гнездом террора". Армия обороны Израиля продолжает операцию "Железные мечи".