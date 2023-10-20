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Бундесвер готов спасать заложников в Газе
20.10.2023 02:30 Катя Шульц

Бундесвер готов спасать заложников в Газе

Германия готовит спецназ для того, чтобы начать освободительную операцию в Газе.

На Кипр были переброшены лучшие военные, которые могут и готовы быть задействованы в операции по освобождению немецких граждан, которые также были захвачены в плен террористами ХАМАС 7 октября. Эта группа военных также готова эвакуировать немцев из Газы или Ливана.

Кроме необходимой амуниции на помощь военному спецназу прибыл военно-морской спецназ Германии. Также призван спецназ федеральной полиции, специализирующийся как раз на освобождении заложников. Вдобавок Бундесвер привел в регион свои военно-транспортные самолеты.

Напомним, что сегодня министр обороны Германии посетил Ливан с официальным визитом.

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