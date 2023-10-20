Бундесвер готов спасать заложников в Газе
Германия готовит спецназ для того, чтобы начать освободительную операцию в Газе.
На Кипр были переброшены лучшие военные, которые могут и готовы быть задействованы в операции по освобождению немецких граждан, которые также были захвачены в плен террористами ХАМАС 7 октября. Эта группа военных также готова эвакуировать немцев из Газы или Ливана.
Кроме необходимой амуниции на помощь военному спецназу прибыл военно-морской спецназ Германии. Также призван спецназ федеральной полиции, специализирующийся как раз на освобождении заложников. Вдобавок Бундесвер привел в регион свои военно-транспортные самолеты.
Напомним, что сегодня министр обороны Германии посетил Ливан с официальным визитом.