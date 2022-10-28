



Большинство израильтян уверены: третья интифада возможна

Большинство израильтян считают, что третья интифада возможна.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые опубликовал израильский Институт демократии. Согласно опросу, 62% опрошенных считают, что существует высокая вероятность начала третьей интифады.



Представители института отметили, что результаты опроса показывают неуклонный рост доли тех, кто считает, что существует высокая вероятность третьей интифады, с 36% в 2017 году до 62% сегодня.



Разбивка данных по национальностям показывает, что большинство респондентов как из числа евреев, так и из числа арабов считают, что третья интифада вполне вероятна, если решение арабо-израильского конфликта не будет найдено в ближайшее время.



Кроме этого, респондентов в ходе опроса попросили оценить силы безопасности за то, как они справились с недавней серией терактов. 54% евреев дали оценку "очень хорошо", 16% дали оценку "не так хорошо или совсем не хорошо". Высокую оценку силам безопасности дали 23% опрошенных арабов, а низкую - 38%.