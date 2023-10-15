



Бойня 7 октября: ШАБАК получил предупреждение в 04:30 утра



Глава совета Национальной Безопасности Цахи Анегби стал вчера вечером, 14 октября, первым представителем правительства, который признал, что "мы не справились со своей миссией".



Анегби взял ответственность на себя, но подчеркнул, что речь идет об ошибочной концепции, в плену которой находились несколько поколений военно-политического истеблишмента.



Анегби сообщил, что премьер-министр распорядился о немедленном расследовании событий минувшей субботы.



Анегби признал, что со стороны чиновников, проводивших оценку угрозы начала военных действий, была допущена ошибка: "Мы полагали, что ХАМАС усвоил урок охраны стен". Он назвал фейк-ньюс все сообщения о разговорах с египетской разведкой, в которых Израиль якобы предостерегали о возможной атаке ХАМАСа.



Анегби подтвердил, что в ночь нападения в 04:30 утра, за два часа до начала войны, в ШАБАК поступили данные разведки, глава ШАБАКа поспешил в свой кабинет. Через несколько часов в боях в Газе были убиты бойцы ШАБАКа и ЦАХАЛа.

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