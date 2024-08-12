



Боевики в Ираке выступили с предостережениями в адрес США

"Силы иракского сопротивления" предостерегли США от использования воздушного пространства Ирака для ударов по Ирану.



Боевики пригрозили "безграничным ответом", если это произойдет.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Американские силы упорствуют в своей поддержке и защите безопасности сионистского образования за счет безопасности региона, не считаясь с суверенитетом Ирака или странами, отвергающими их преступную политику", — сказано в заявлении.



По словам боевиков, они на связаны никакими ограничениями.



"Если американские оккупационные силы снова нацелятся на наших сыновей в Ираке или воспользуются его воздушным пространством для совершения атак на Исламскую Республику Иран, наш ответ не будет иметь границ", - добавили они.