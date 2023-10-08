



Bloomberg: атака ХАМАСа - крупнейший провал израильской разведки за 50 лет

Неожиданная массированная атака террористов ХАМАС на Израиль стала крупнейшим провалом израильской разведки со времен войны Судного дня в 1973 году.



Об этом говорится в материале Bloomberg.



По словам аналитиков, планирование террористами масштабной операции с воздуха, на море и на суше было сложно не заметить, поскольку Израиль выделяет огромные ресурсы для наблюдения за ХАМАСом.



"Меня шокирует, что они смогли это сделать, и Израиль или Соединенные Штаты не обратили на это внимания", - сказал бывший посол США в Израиле Мартин Индик.