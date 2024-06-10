



Блинкен возвращается на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен возвращается на Ближний Восток, чтобы продвигать план прекращения огня и сделки с заложниками, но политические потрясения в Израиле и молчание ХАМАСа вызывают вопросы о том, сможет ли он добиться успеха.



Главный дипломат США, совершающий свой восьмой визит в регион с начала войны, начнет поездку в Египте, а потом отправится в Израиль.



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Блинкен планирует провести переговоры за закрытыми дверями сначала в Каире с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси, ключевым партнером США в мирных усилиях, а затем в Иерусалиме с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



Блинкен запланировал этот визит, чтобы продвинуть предложение, озвученное 31 мая президентом США Джо Байденом, который активизировал усилия по прекращению войны, уносящей все больше жертв среди мирного населения и отторгающей часть его избирательной базы в преддверии ноябрьских выборов.



Однако ХАМАС, начавший войну массированной атакой на Израиль 7 октября, которая вызвала непрекращающуюся кампанию возмездия, официально не отреагировал.



И хотя Байден назвал свой план исходящим от Израиля, вчерашняя отставка Бенни Ганца поставила под сомнение дипломатические усилия США.

Ганц, бывший генерал, который лидирует в опросах, чтобы заменить Нетаниягу, если будут назначены новые выборы, выразил протест против того, что премьер-министр не принял трудных решений для обеспечения "реальной победы", в том числе не продумал послевоенный план для Газы.



Ганц считает себя более мягким партнером для Соединенных Штатов, чем Нетаниягу. В последние недели Байден приостановил поставку оружия в Израиль и обвинил Нетаниягу в затягивании войны, чтобы остаться у власти.

