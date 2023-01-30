



Блинкен: "Отказ от решения о двух государствах вредит Израилю"

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что "отказ от решения о создании двух государств наносит ущерб будущему Израиля как еврейского и демократического государства".



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Вот почему мы призываем обе стороны предпринять срочные шаги для восстановления спокойствия и деэскалации… мы хотим создать обстановку, в которой, я надеюсь, в какой-то момент возникнет чувство безопасности как для израильтян, так и для палестинцев, чего, конечно, очень не хватает", - заявил Блинкен.