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Блинкен: "Отказ от решения о двух государствах вредит Израилю"
30.01.2023 20:01 Ольга Белозерова

Блинкен: "Отказ от решения о двух государствах вредит Израилю"

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что "отказ от решения о создании двух государств наносит ущерб будущему Израиля как еврейского и демократического государства".

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Вот почему мы призываем обе стороны предпринять срочные шаги для восстановления спокойствия и деэскалации… мы хотим создать обстановку, в которой, я надеюсь, в какой-то момент возникнет чувство безопасности как для израильтян, так и для палестинцев, чего, конечно, очень не хватает", - заявил Блинкен. 

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