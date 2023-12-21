



Блинкен: Если ХАМАС сложит оружие, война закончится

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к странам мира, которые не требуют от ХАМАС сдаться, и заявил во время брифинга для прессы, что “многие страны призывают к прекращению этого конфликта, чего мы все хотим, но я не слышу, чтобы почти кто-то из них требовал, чтобы ХАМАС перестал прятаться за мирными жителями и сложил оружие”.



По его словам, "если ХАМАС сделает это, - война закончится завтра. Она могла бы закончиться уже месяц назад, если бы ХАМАС сделал это".

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Как может быть, что к нападающим не выдвигают требований, а к жертвам - да?”



