



BILD: МАГАТЭ поддерживало развитие иранской ядерной энергетики

МАГАТЭ на прошлой неделе объявило, что Иран расширил свою ядерную программу. Однако именно МАГАТЭ годами оказывало поддержку иранским исследователям и отправляло их на обучение в Россию. Кроме того, агентство даже оказывало финансовую поддержку в этой области.

IAEA Director General Rafael Grossi met #Iran’s chief negotiator Ali Bagheri, discussing Iran-IAEA cooperation. pic.twitter.com/hHX8Pe8Lgs — Iran Nuances (@IranNuances) May 6, 2024

Все это очень похоже на то, как ООН в лице UNRWA годами поддерживает террористов в Газе и вот уже долгие годы в упор не замечает Государство Израиль и акты геноцида террористов против Израиля и его граждан не только в Израиле, но и по всему миру. Точно также ООН вела и продолжает себя вести относительно Украины, на которую напала Россия.Как свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении BILD am SONNTAG, представители агентства ООН с Джавадом Карими-Сабетом в Вене в начале 2022 года. Карими-Сабет находится в санкционном списке США с 2020 года и считается одним из вдохновителей разработки иранской атомной бомбы. Согласно внутренней электронной переписке, МАГАТЭ заплатило Карими за участие в встрече. Поскольку из-за санкций банковский перевод был невозможен, расчет с ученым был произведен наличными.В 2018 году американцы вышли из ядерного соглашения с Ираном и ужесточили режим санкций против Тегерана. В результате сделка рассыпалась, Иран перестал придерживаться правил и ограничил внешний контроль. Согласно конфиденциальным документам, МАГАТЭ впоследствии запустило программы финансирования иранской ядерной науки. В конце 2019 года МАГАТЭ сформулировало цель проекта “IRA2018001” в консультации с иранцами: “Деятельность будет направлена на повышение квалификации и знаний ученых и улучшение аппаратной и программной инфраструктуры, что будет способствовать улучшению работы и использования исследовательских реакторов”.По информации BILD am SONNTAG, МАГАТЭ также финансировало многочисленные программы обучения учёных из Тегерана в России: согласно имеющимся данным, отобранные эксперты иногда неделями находились там “под крылом” российского “Росатома”.Имеющиеся данные подтверждают подозрения президента Украины Владимира Зеленского: вскоре после российского вторжения он заявил о существовании альянса России и Ирана. По его словам, режим мулл получил от Москвы “поддержку иранской ядерной программы” в обмен на поставку беспилотников.Представитель МАГАТЭ подтвердил факт обучения в России: “Программа технического сотрудничества (ТС) МАГАТЭ поддерживает государства-члены в <...> развитии и управлении ядерными знаниями”. Организация должна была позаботиться о том, чтобы иранцы не получили никаких знаний о ядерном оружии во время обучения.