Биг Бен окрасился антисемитской иллюминацией - полиция бездействовала

“От реки до моря Палестина будет свободна” - вот такое послание прочитали лондонцы и гости города вчера вечером в столице Великобритании. Знаменитый Биг Бен “украсила” мерзкая антисемитская надпись.



Башня Элизабет, более известная как Биг-Бен, является частью Вестминстерского дворца, места заседаний парламента Великобритании.



Полиция так не арестовала тех, кто распространял это сообщение.

From the river to the sea, Palestine will be free,”



projected from the Elizabeth Tower, better known as Big Ben, which is part of the Palace of Westminster, the meeting place of the UK Parliament.



Police did not arrest those projecting the message.pic.twitter.com/OIPKyWIhOv