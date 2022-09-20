



Беспорядки в Шхеме продолжаются: десятки пострадавших

Десятки палестинцев получили ранения в ходе беспорядков в Шхеме.

Об этом вечером, 20 сентября, сообщило издание Walla.

Уточняется, что ЦАХАЛ применяет против бунтовщиков средства для разгона толпы и ведет по ним огонь.

Ранее в Палестинской автономии заявили , что столкнулись с "заговором" Израиля и некоторых стран региона, стремящихся нанести ущерб палестинскому национальному движению.