Беспорядки в Шхеме продолжаются: десятки пострадавших
Десятки палестинцев получили ранения в ходе беспорядков в Шхеме.
Об этом вечером, 20 сентября, сообщило издание Walla.
Уточняется, что ЦАХАЛ применяет против бунтовщиков средства для разгона толпы и ведет по ним огонь.
Ранее в Палестинской автономии заявили, что столкнулись с "заговором" Израиля и некоторых стран региона, стремящихся нанести ущерб палестинскому национальному движению.
Это заявление было сделано в ответ на беспорядки, вспыхнувшие в Шхеме в понедельник вечером.