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Беспорядки в Шхеме продолжаются: десятки пострадавших
20.09.2022 21:03 Алина Груднева

Беспорядки в Шхеме продолжаются: десятки пострадавших

Десятки палестинцев получили ранения в ходе беспорядков в Шхеме. 

 
Об этом вечером, 20 сентября, сообщило издание Walla.
 
Уточняется, что ЦАХАЛ применяет против бунтовщиков средства для разгона толпы и ведет по ним огонь.
 
Ранее в Палестинской автономии заявили, что столкнулись с "заговором" Израиля и некоторых стран региона, стремящихся нанести ущерб палестинскому национальному движению.
 
Это заявление было сделано в ответ на беспорядки, вспыхнувшие в Шхеме в понедельник вечером.

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