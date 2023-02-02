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Бен-Гвир "недоволен" реакцией ЦАХАЛа на обстрелы из Газы
02.02.2023 15:13 Ольга Белозерова

Бен-Гвир "недоволен" реакцией ЦАХАЛа на обстрелы из Газы

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир не удовлетворен реакцией ЦАХАЛа на обстрел из Газы. Напомним, что в ночь на 2 февраля израильская армия атаковала объекты, используемые террористической организацией ХАМАС для производства ракет и оружия.

Как сообщает "Аруц Шева", Бен-Гвир считает, что вместо этого Израилю следует точечно ликвидировать лидеров террористической организации.

В интервью в кулуарах конференции директоров религиозных учреждений в Эйлате Бен-Гвир заявил:

"Я не удовлетворен реакцией ЦАХАЛа в Газе. Я думаю, что наша реакция должен быть совершенно другой. ХАМАС должен знать, что новое правительство меняет уравнение. На каждую выпущенную ракету будут целенаправленные убийства".

Ранее Египет предостерег от эскалации в Газе, и направил Израилю послание, согласно которому "ситуация в Газе находится на грани взрыва, избегайте действий, которые могут поджечь Газу". 

Согласно информации в прессе, высокопоставленные сотрудники египетской разведки пригласили руководство ХАМАС приехать в Каир, чтобы обсудить вопрос сохранения спокойствия в Газе и избежать раскручивания спирали  насилия в Иудее и Самарии и в Иерусалиме 

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