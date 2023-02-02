



В ответ на обстрелы: ЦАХАЛ нанес удары по Газе

Ночью на 2 февраля были атакованы объекты, используемые террористической организацией ХАМАС для производства ракет и оружия - в ответ на ракетный обстрел Сдерота и близлежащих населенных пунктов.



Ночью по Сдероту и близлежащим населенным пунктам был выпущен еще один ракетный залп. На фоне продолжающейся напряженности в учебных заведениях сохраняется обычный распорядок дня и занятия проходят как обычно.



"Истребители атаковали центры производства и хранения химического сырья, используемого в системе производства ракет террористической организации ХАМАС, и завод по производству оружия, расположенные в центральной части Газы, - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа. Он несет ответственность за то, что происходит в Газе, и именно он заплатит цену за нарушение правил безопасности против Государства Израиль", - добавили они.



Египет предостерег от эскалации в Газе, и направил Израилю послание, согласно которому "ситуация в Газе находится на грани взрыва, избегайте действий, которые могут поджечь Газу".



Высокопоставленные сотрудники египетской разведки пригласили руководство ХАМАС приехать в Каир, чтобы обсудить вопрос сохранения спокойствия в Газе и избежать раскручивания спирали насилия в Иудее и Самарии и в Иерусалиме - согласно сообщению в газете "Аль-Араби аль-Джадид". Источники заявили, что приглашение "Исламского джихада" и ХАМАСа происходит на фоне "растущей напряженности после запуска ракет - в ответ на нарушения в отношении женщин-заключенных".

