



Бар-Лев поговорил с полицейским, ликвидировавшим террориста

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев поговорил с полицейским Д., который ликвидировал террориста, устроившего ножевую атаку возле Модиина.



Как сообщил Бар-Лев, полицейский не был при исполнении служебных обязанностей в момент атаки, а возвращался домой.



"Несколько минут назад я разговаривал с Д., опытным офицером МАГАВ, который застрелил и нейтрализовал террориста. Д. был не при исполнении служебных обязанностей, возвращаясь домой, и действовал решительно, инициативно и мужественно и спас человеческие жизни. Еще раз было доказано, что сотрудники израильской полиции являются буфером между террористами и гражданами Израиля. Они заслуживают нашей полной благодарности и признательности за это. Мы продолжим бороться с террористами", - заявил министр, пожелав выздоровления раненым.