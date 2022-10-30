



Автомобильный теракт возле Иерихона: число пострадавших возросло до четырех

Число пострадавших в результате автомобильного теракта на перекрестке Альмог возле Иерихона возросло до четырех человек.

По данным полиции, террорист сначала въехал в человека возле Наби Мусы, затем продолжил движение и врезался в автобусную остановку на перекрестке Альмог, ранив еще нескольких.

В MDA отметили, что всем пострадавшим около 20 лет. Один находится в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы.