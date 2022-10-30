Новости » Арабо-израильский конфликт
Автомобильный теракт возле Иерихона: число пострадавших возросло до четырех
30.10.2022 15:07 Алина Груднева

Автомобильный теракт возле Иерихона: число пострадавших возросло до четырех

Число пострадавших в результате автомобильного теракта на перекрестке Альмог возле Иерихона возросло до четырех человек.

 
По данным полиции, террорист сначала въехал в человека возле Наби Мусы, затем продолжил движение и врезался в автобусную остановку на перекрестке Альмог, ранив еще нескольких.
 
В MDA отметили, что всем пострадавшим около 20 лет. Один находится в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы. 
 
Ранее сообщалось, что пострадали два человека.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы