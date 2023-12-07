



Австрия прекращает приостановку помощи палестинцам

Австрия заявила, что прекращает приостановку помощи палестинцам, поскольку в ходе проверки не было обнаружено никаких признаков того, что средства используются для финансирования или содействия терроризму.



Вскоре после того, как 9 октября Австрия объявила о замораживании помощи до проведения проверки, соседняя Германия заявила, что также пересматривает помощь палестинцам. Европейский союз распорядился провести собственную проверку и в прошлом месяце заявил, что нет никаких доказательств того, что средства идут на нужды ХАМАСа, и помощь будет продолжена.



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Министерство иностранных дел Австрии заявило:



Нет никаких признаков того, что австрийские проекты развития, финансируемые ADA (Австрийским агентством развития), использовались не по назначению для финансирования или поощрения терроризма или распространения антисемитских материалов.



Было проверено девять проектов, финансируемых Австрией, общей стоимостью 17,5 миллиона евро, говорится в заявлении.

