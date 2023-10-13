



Ашкелон покинула треть жителей

Мощный ракетный обстрел Ашкелона продолжался в течение многих часов сегодня, 13 октября.



"В городе увеличены силы армии и полиции, и даже в шабат патрулирование войск будет продолжаться, чтобы повысить безопасность жителей", - заявил мэр города Томер Глам во время экскурсии по Ашкелону.



Глам добавил, что "на следующей неделе мы вводим в действие первое в городе подразделение резерва такого рода, которое станет множителем силы для сил безопасности, уже находящихся в Ашкелоне". Мэр подчеркнул: "Я обращаюсь к жителям города - продолжайте выполнять указания командования тыла, как вы это делали до сих пор, достойно оценивая их. В случае тревоги, пожалуйста, оставайтесь в охраняемой зоне не менее 10 минут. Эти инструкции спасают жизни".



Более 30% жителей города уже покинули его, а в связи с планом предоставления передышки для жителей, который теперь осуществляет управление по чрезвычайным ситуациям, ожидается, что с продолжением войны и интенсивным обстрелами города его покинет все большее число семей.