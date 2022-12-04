



Армия обратится в Кнессет с требованием о дополнительном призыве резервистов

В связи с волной терроризма в Иудее и Самарии, армия подаст запрос в комитет Кнессета по иностранным делам и безопасности, чтобы набрать десятки батальонов для оперативной работы, сообщает портал ynet.



Закон о резерве позволяет набирать резервный батальон для оперативной деятельности раз в три года, но оказалось, что ЦАХАЛ превысил квоту. В прошлом году ЦАХАЛ набрал около 50 резервных батальонов для оперативной деятельности.



Помимо батальонов, призванных на обучение, большинство было направлено на территории. В 2023 году их число достигнет 66 батальонов, и все они будут набираться в качестве исключения из существующего правила - некоторые каждый год, а большинство с перерывом в один год, а не в два года, как было предусмотрено.



Для того чтобы понять масштаб сил, которые вкладываются в решение антитеррористической задачи внутри Иудеи и Самарии, следует понять - накануне начала волны террора в марте 2022 года дивизия Иудеии и Самарии довольствовалась 13 батальонами для обеспечения безопасности, тогда как сегодня в секторе 25 батальонов и в дополнение к ним специальные подразделения, постоянно занятые интенсивной деятельностью.



В этом году резервисты скоро получат извещения на сверхсрочную службу в резерве, но нет уверенности, что все они смогут из года в год являться для оперативного развертывания, которое продолжается на протяжении 21-2 дней. Их командирам даже придется мобилизоваться на удвоенный срок для подготовки планов и развертывания. Нагрузка на них будет еще больше. По оценкам ЦАХАЛа, волна терроризма в ближайшее время не закончится, и с большой долей вероятности в ближайшие месяцы нас ждет эскалация или ухудшение ситуации, возможно, даже до наступления периода Рамадана.