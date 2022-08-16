



Арест террориста "Исламского джихада" снова продлили

Военный суд снова продлевает срок содержания под стражей высокопоставленного члена палестинского "Исламского джихада" Басема Аль-Саади на шесть дней.



Как сообщает Times of Israel, Аль-Саади, лидер группировки в Самарии, будет находиться под стражей минимум до 21 августа.



По данным "Аруц Шева", военная прокуратура просила продлить арест Аль-Саади на девять суток, отметив, что есть дополнительные лица, арестованные в рамках расследования. Адвокат террориста потребовал отпустить его под домашний арест.



Саади был арестован 1 августа израильскими войсками в городе Дженин. После этого "Исламский джихад" объявил о состоянии боевой готовности. Вскоре после этого ЦАХАЛ начал операцию "Рассвет" в Газе против "Исламского джихада".



Как сообщает "Аруц Шева", 62-летний Аль-Саади начал работать с "Исламским джихадом" в 1984 году. Он является одной из центральных и влиятельных фигур в террористической группировке. Его семь раз арестовывали за планирование терактов, в том числе во время Второй интифады.