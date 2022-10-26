



Арабский депутат: Уничтоженные в Шхеме террористы – наши мученики



Депутат Кнессета Аида Тума-Слиман от партии «Хадаш-Тааль» во вторник выразила соболезнования палестинским арабским террористам, ликвидированным в результате операции ЦАХАЛа в Шхеме, включая лидера террористического отряда “Львиное логово”.



“Шхем прощается с нашими святыми, палестинский народ прощается со своими мучениками”, – написала Аида Тума-Слиман на арабском языке.



Замечания Томы-Слиман вызвали бурю негодования, поскольку правые депутаты против формирования правительства, опирающегося на арабскую партию “Объединенный список”, членом которой является Тума-Слиман.



“Прочитайте и распространите напутствие Аиды Тума-Слиман террористам, которые вчера были ликвидированы ЦАХАЛом. Это все, что нужно знать народу Израиля, чтобы голосовать правильно”, – заявил депутат Кнессета от “Ликуд“ Мики Зоар и подчеркнул, что “любое израильское правительство, которое доверяет избранным должностным лицам арабских партий, потерпит неудачу. Еврейский народ должен защитить себя и свою страну, потому что у нас нет другой страны”.



Депутат от “Религиозного сионизма” Бецалель Смотрич заявил, что “вы не можете бороться с терроризмом, когда создаете правительство со сторонниками терроризма. Это либо правительство Лапида-Ганца со сторонниками террористов, либо полноценное правое правительство на четыре года”.



Председатель партии ”Ноам”, депутат Кнессета Ави Маоз, сказал: “Либо правительство, опирающееся на членов Кнессета, прославляющих террористов во главе с Лапидом, либо национальное еврейское правительство во главе с Нетаниягу, которое уничтожит терроризм”.



Министр обороны Бенни Ганц заявил, что депутат Кнессета Аида Тума-Слиман еще раз доказывает, что “Объединенный список” не может быть интегрирован в правительство.