



Американское рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля

В заявлении американского рейтингового агентства Moody's сказано, что после оценки “продолжающегося военного конфликта с ХАМАС, его последствия существенно повышают политический риск для Израиля, а также ослабляют его исполнительные и законодательные институты и его финансовую мощь в обозримом будущем”.



Последствия продолжающейся войны с ХАМАС в Газе дали о себе знать. Кредитный рейтинг Израиля понижен на одну ступень с А1 до А2.



Прогноз по долгу Израиля также понижен до “негативного” из-за “риска эскалации” с гораздо более мощной ливанской террористической группировкой Хизбалла, которая действует вдоль его северной границы.



В свою очередь премьер-министр Биньямин Нетаньяху преуменьшил значение решения Moody's.



“Экономика Израиля сильна. Понижение рейтинга не связано с экономикой, оно целиком связано с тем, что мы находимся в состоянии войны”, - сказал премьер. “Рейтинг снова повысится, как только мы выиграем войну — и мы выиграем войну”.



