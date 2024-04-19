Аль-Арабия: найденные в Ираке обломки ракеты - не израильские
Обломки ракет, найденные утром, 19 апреля, на территории Ирака, не являются израильскими.
Об этом говорится в отчете "Аль-Арабия".
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Уточняется, что речь идет об обломках иранских ракет-перехватчиков от системы ПВО.
Ранее неназванный американский чиновник на условиях анонимности сказал, что Израиль ударил ракетами по радару ПВО под Исфаханом, который является частью защиты ядерного объекта в Натанзе.
Sabreen published pictures purportedly showing debris of Israeli missiles found in the in Al-Aziziya area of the Wasit Governorate, in #Iraq pic.twitter.com/n9f8rw6Mln— Michael A. Horowitz (@michaelh992) April 19, 2024