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Аль-Арабия: найденные в Ираке обломки ракеты - не израильские
19.04.2024 20:14 Алина Груднева

Аль-Арабия: найденные в Ираке обломки ракеты - не израильские

Обломки ракет, найденные утром, 19 апреля, на территории Ирака, не являются израильскими.

Об этом говорится в отчете "Аль-Арабия".

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Уточняется, что речь идет об обломках иранских ракет-перехватчиков от системы ПВО.

Ранее неназванный американский чиновник на условиях анонимности сказал, что Израиль ударил ракетами по радару ПВО под Исфаханом, который является частью защиты ядерного объекта в Натанзе.

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