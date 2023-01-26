



Аббас выразил готовность встретиться с Нетаниягу

Председатель Палестинской Автономии Махмуд Аббас заявил на прошлой неделе советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану, что он готов встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу несмотря на жесткий характер нового израильского правительства.



Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.



"Предложение демонстрирует серьезность Аббаса. Несмотря на экстремистский характер этого правительства и наш опыт с Нетаньяху, мы не закрываем дверь для переговоров", - заявил палестинский чиновник на условиях анонимности.



Отмечается, что Аббас и Нетаниягу не встречались для переговоров более 10 лет.