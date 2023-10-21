



16-летний Ротем Матиас пролежал 9 часов под трупами своих родителей

Шломи Матиас и его жена Шахар Дебби были учителями музыки в кибуце Холит.



Когда ХАМАС напал на их дом, они закрыли своего сына собой от пуль и взрывов. Его сестра чудом спряталась в убежище.



“Они (террористы) бросили в дом гранату и она взорвалась. Последнее, что сказал мой отец: “Я потерял руку”. А потом моя мама умерла на мне”.



После этого Ротем, уже будучи раненым, с пулей в животе, 9 часов пролежал под своими мертвыми родителями и молился, чтобы его не нашли.



“Они вернулись проверить, чтобы убедиться, что они всех убили. Я слышал как они смеялись”.



Родители Ротема Шломи и Шахар посвятили свою жизнь сосуществованию и общению со своими палестинскими соседями посредством музыки.

