Новости » Арабо-израильский конфликт
16-летний Ротем Матиас пролежал 9 часов под трупами своих родителей
21.10.2023 22:30 Катя Шульц

16-летний Ротем Матиас пролежал 9 часов под трупами своих родителей

Шломи Матиас и его жена Шахар Дебби были учителями музыки в кибуце Холит.

Когда ХАМАС напал на их дом, они закрыли своего сына собой от пуль и взрывов. Его сестра чудом спряталась в убежище.

“Они (террористы) бросили в дом гранату и она взорвалась. Последнее, что сказал мой отец: “Я потерял руку”. А потом моя мама умерла на мне”.

После этого Ротем, уже будучи раненым, с пулей в животе, 9 часов пролежал под своими мертвыми родителями и молился, чтобы его не нашли. 

“Они вернулись проверить, чтобы убедиться, что они всех убили. Я слышал как они смеялись”.

Родители Ротема Шломи и Шахар посвятили свою жизнь сосуществованию и общению со своими палестинскими соседями посредством музыки.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы