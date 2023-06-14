



Соглашения Авраама и соглашение Иосифа

Подписанные в последние годы договоры о мире и сотрудничестве со странами региона были названы соглашениями Авраама в память о том, как мудро наш праотец Авраам заключал мир с соседями. Вероятно, Нетаниягу очень хотелось назвать их соглашениями Биньямина, но даже для царя Биби это было слишком.



Сегодня у нас появляется шанс на урегулирование не менее важное, чем все предыдущие, вместе взятые, - с Саудовской Аравией. Продолжая библейскую тему, его можно обозначить как "соглашение Иосифа" - по имени нынешнего президента США Джозефа Байдена. Именно он склоняет Эр-Рияд к заключению официального мира с Иерусалимом.



У Байдена, в отличие от Трампа, нет амбиций по созданию "нового Ближнего Востока". Ему надо, чтобы "в доме было тихо", пока он разбирается с Китаем и Путиным. Ключевое слово здесь - пока. Глава Белого дома предпочитает двигаться ставить близкие цели и делать краткосрочные ставки. По крайней мере, так выглядит его политика в нашем регионе.



После многочисленных опровержений о непрямых переговорах с Ираном, американцы наконец готовы признать подготовку к очередной сделке. Скорее всего, она будет "промежуточной": Тегеран чуть-чуть затормозит свою ядерную программу, а Вашингтон чуть-чуть ослабит санкции. В условиях нынешней напряженности предполагаемая сделка устраивает всех - кроме Израиля.



Иерусалим всегда выступал против любых сделок с режимом аятолл, утверждая, что экономические санкции - единственное, что может отсрочить ядерную программу. Более того, наше правительство постоянно подчеркивает, что Израиль ударит по ядерным объектам Ирана, если и когда сочтет нужным. Такая позиция становится еще более актуальной сегодня, когда объем обогащенного урана вот-вот позволит иранцам создать атомную бомбу. Но для США крайне нежелательно появление еще одной зоны нестабильности, да еще накануне американских выборов. Поэтому Байден и его команда добиваются от Нетаниягу обещания не атаковать Иран и не препятствовать сделке (памятуя активную международную кампанию, развернутую Биби в эпоху Обамы).



Утешительным призом для Израиля должен послужить мирный договор с саудитами и к нему два бонуса - безвизовый режим и приглашение Нетаниягу в Белый дом. Выгоден ли еврейскому государству такой бартер?



Мир с Саудовской Аравией имеет чисто символическое значение, но это очень важный символ. Эр-Рияд не зря так долго воздерживается от официального соглашения, хотя давно уже сотрудничает с нами по многим направлениям. Авторитет саудитов в арабском и мусульманском мире столь высок, что их признание будет сигналом всем единоверцам: Израиль больше не враг и не прокаженный, с ним можно договариваться и можно его не ненавидеть. По многим причинам в Эр-Рияде опасаются брать на себя такую ответственность, тем более при нерешенной проблеме создания Палестинского государства. Даже Трамп своими щедрыми подачками не смог склонить саудовских монархов к такому шагу, но, возможно, посланникам Иосифа-Джозефа Байдена это удастся.



Израиль давно мечтает о таком соглашении. Беда лишь в том, что оно никак, никоим образом не решит наши проблемы, связанные с Ираном. Возможно, арабские страны, получив "добро" от Саудовской Аравии, с удовольствием начнут с нами торговать, принимать наших туристов, покупать наши технологии - но никто из них не будет за нас воевать. Сближение с мусульманским миром - важная задача, но не за счет безопасности. Так что в интересах Израиля отвергнуть это выгодное предложение. Но все не так просто.



Наши сегодняшние отношения с американской администрацией и без того прохладные, а при дальнейшем упорстве Иерусалима они грозят дойти до полного охлаждения. Обещанное приглашение Биби служит ясным намеком - в случае отказа его не захотят видеть в Вашингтоне, а Израиль не сможет рассчитывать на постоянную и безусловную поддержку Штатов на международном уровне. А ведь речь идет о нашем главном и ближайшем союзнике, который был и остается гарантом безопасности Израиля; о Старшем брате, ссориться с которым неблагоразумно и рискованно.



Для Биби его отстранение от Белого дома само по себе унизительно, к тому же оно дает мощный козырь его оппонентам. Только ленивый не обвиняет его в том, что премьер дважды за свое правление умудрился испортить отношения с лучшим другом Израиля, вдобавок упустив историческую возможность мира с саудитами.



С другой стороны, многие считают иранскую угрозу "идеей фикс" Нетаниягу, которую он чрезмерно раздувает. Если Биби примет предложение Байдена, он подтвердит эти догадки либо покажет себя политиком, отступившим от собственных принципов и подвергающим страну опасности, чтобы угодить американцам.



Байден спешит - надвигаются выборы. Нетаниягу, наоборот, старается тянуть время. Но время, как и "соглашение Иосифа Байдена", тоже работает на Иран. Со сделкой или без, он приближается к статусу ядерной державы, а Израиль - к той точке, за которой придется принимать кардинальное решение. Амбиции и интересы политиков здесь отступают на задний план.

