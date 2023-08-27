



Кто кем играет?

Свежий скандал вокруг заявления Итамара Бен-Гвира о блокпостах в Иудее и Самарии вызвал возмущение у многих - от израильских левых до западных политиков. По сути, Бен-Гвир сказал вполне справедливую вещь - нельзя позволить террористам разъезжать по дорогам и убивать людей. Но в его речи был намеренно сделан акцент на национальности: право израильтян (в частности, самого Бен Гвира и его семьи) не быть убитыми и их свободное передвижение по своей земле важнее прав палестинцев. Мы здесь хозяева, и вы будете ездить там, где мы позволим.



Миротворцам всех мастей и нашим вечным врагам нетрудно было услышать здесь утверждение, что жизнь еврея более ценна, чем жизнь араба. Израиль много лет пытался избавиться клейма государства апартеида, и вот, прежние усилия оказались практически перечеркнуты одной неосторожной фразой.



Неосторожной или, напротив, обдуманной? Бен-Гвир недавно в большой политике, но такая неспособность предвидеть последствия публичных выступлений вряд ли объясняется недостатком опыта. Если он не в состоянии контролировать свою речь, то такого деятеля нельзя допускать к участию в правительстве и в Кнессете. Тем более не стоит доверять ему серьезное министерство, которое отвечает за национальную безопасность. Как мы вообще дошли до того, что глупец и демагог оказывается на важном руководящем посту только потому, что он принес правительству несколько мандатов?



Но действительно ли Бен-Гвир - неумный подстрекатель, каким кажется или хочет казаться? Может быть, он не оговорился, не потерял контроль, а сказал именно то, что хотел сказать? Ведь именно этих слов ждут от него единомышленники, которые отдают ему свои голоса. Очень похожие и даже более радикальные речи звучат на собраниях, на кухнях, в социальных сетях у избирателей Бен-Гвира. Совсем не удивительно, что он повторяет их на весь мир. Его не волнует мнение США и демонстрантов с площади Каплан, потому что ни те, ни другие не будут за него голосовать, а критика слева только добавляет ему популярности. Он не только повышает свой рейтинг, но и успешно работает на свой электорат и, не исключено, искренне верит в то, о чем говорит.



О том, что Бен-Гвир - не дурак, свидетельствует и его позиция по отношению к арабским мафиозным войнам. Убийства в арабском секторе мало тревожат его избирателей, как и его самого. Поэтому он о них почти не упоминает, он просто умывает руки, показывая не словами, а своим бездействием, как мало для него значат жизни израильских арабов, даже когда они становятся безвинными жертвами бандитских перестрелок. С его точки зрения, у полиции есть более важные дела, например, жестко подавлять антиправительственные протесты. Отдавая подобные приказы, Бен-Гвир не беспокоится о том, что острое противостояние полиции и демонстрантов может перерасти в кровопролитие, ведь кровь левых тоже не слишком ценна в его глазах…



К счастью для протестующих (но к несчастью для арабского населения, страдающего от криминальных разборок), у Бен-Гвира очень плохо получается руководить министерством и направлять действия полиции. Тем более удивительно, что Нетаниягу терпит его в своем правительстве, позволяет ему говорить все, что придет в голову, и даже поощряет его! Например, комментарий канцелярии премьера по поводу высказывания о блокпостах прозвучал почти одобрительно. Неужели Биби мало левых протестов и проблем с американской администрацией? Может, он уже не в состоянии справится с вызовами, которые стоят перед правительством, и просто плывет по течению?



Возможно, и так. Но не исключено, что он играет в свою игру, более хитрую и изощренную, чем игра Бен-Гвира. В последнее время власть как будто намеренно старается посеять в обществе как можно больше нестабильности и раздоров. Еще никогда принцип «разделяй и властвуй» не претворялся в жизнь так активно. Пусть все будут против всех! Пусть протестующие с площади Каплан» еще сильнее ненавидят поселенцев и наоборот, пусть харедим вызывают все больше негодования у светских, пусть страну раздирают протесты и взаимная вражда. Тогда будет меньше вопросов, где наши пособия, больницы, жилье, дороги, рабочие места, а власти будет легче стоять над схваткой и контролировать происходящее. Даже то, что нас осуждает весь мир, тоже кстати - не нужно оправдывать ничьих ожиданий и оправдываться за царящий в стране бедлам.



Конечно, главе правительства не пристало компрометировать себя провокационными высказываниями. Для этой цели как раз подходит ультраправый политик, будь он недалекий карьерист, клоун или борец с ветряными мельницами. Главное, чтобы он нес возмутительную чушь и отвлекал на себя внимание. Потом именно он окажется виноват в бедах, постигших народ Израиля.



Может быть, Бен-Гвир, со своей стороны, сознательно исполняет отведенную ему роль, планируя обойти на повороте заигравшегося Нетаниягу. Кто из них кого переиграет, трудно сказать, да это и неважно. Но в проигрыше всегда будем мы, простые граждане, ведь мы и есть те пешки, которыми ведется эта бессовестная игра.

