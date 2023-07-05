



Исключение из правил

Антитеррористическая операция в Дженине началась неожиданно - в последние дни больше говорили о Хизбалле и Газе, о северной и южной границе. Теперь, задним числом, кажется, что это решение было очевидным и в высшей степени своевременным. В нынешней внутренней обстановке необходимо успокоить израильтян, возмущенных постоянными терактами на Западном берегу, пресечь неконтролируемые акции возмездия, убедить поселенцев, что государство заботится об их безопасности. С другой стороны, важно отвлечь армию от участия в политических спорах, которые грозят привести к массовому отказу от службы. Одним словом, из происходящего в Дженине явно торчат политические «уши».



Это не значит, что другого повода для операции не было. Кровь на дорогах Самарии льется давно, обстрелы и нападения происходят постоянно. Скорее, наоборот, правительство слишком долго закрывало глаза на эскалацию и прибегло к военным мерам, только когда разгневанные жители поселений вышли на тропу войны. Да и то неизвестно, что стало главным стимулом для входа ЦАХАЛа в Дженин: столкновения поселенцев с палестинцами или критика, высказанная по этому поводу Вашингтоном.



То, что палестинские террористы, нападающие на наших граждан, в большинстве своем выходят из Дженина и Шхема, - ни для кого не секрет. В этом регионе и евреи, и арабы пользуются одними и теми же дорогами, и обеспечить полную безопасность невозможно, даже если расставить армейские посты через каждые 200 метров. Отсюда также нетрудно пробраться окольными тропами в центр страны. Неслучайно бандформирования всех мастей - от ХАМАСа до Исламского государства - расцветают здесь пышным цветом и заключают союзы, забыв прежние разногласия. Иран вкладывает огромные деньги в вооружение этих группировок, рассматривая Западный берег как удобный плацдарм для атак на Израиль.



Среди жителей Дженина, как и в большинстве городов автономии, хватает желающих пополнить ряды шахидов и бороться с «оккупантами». Причины известны: развал экономики и нищета населения, отсутствие будущего у молодежи, коррупция и паралич власти - той самой власти, которую не так давно в Израиле называли «партнерами по урегулированию». Сегодня большинству израильтян ясно, что никакого урегулирования и мирного сосуществования быть не может. Вопрос, какова альтернатива.



По оценкам экспертов, если не случится никаких неожиданностей, операция в Дженине продлится максимум два дня. Военные действия в городских условиях просто нельзя продолжаться долго, не подвергая риску жизни солдат и не приводя к случайным жертвам среди местного населения. Какое-то количество боевых командиров будет ликвидировано, какие-то склады с оружием уничтожены. Мировое сообщество во главе с Иорданией и другими нашими ближайшими соседями осудит Израиль за чрезмерное применение силы. На некоторое время наступит затишье, пока радикальные группировки будут зализывать раны, вербовать новых бойцов и копить вооружение. А потом все начнется с начала: обстрелы на дорогах, атаки на поселения, диверсии. Ни новые дороги, ни защитные стены не спасут от террора; «лоскутное одеяло» Самарии заселено так, что отгородить евреев от арабов нереально. А если бы это было возможно, то все равно тишина продолжалась бы лишь до появления у боевиков ракет для обстрела нашей территории, как в Газе. Кстати, этого осталось уже не так долго ждать, судя по тому, что первая «ласточка» уже оказалась на территории Израиля.



Вариант появления в ПА вменяемого правительства, с которым можно договориться, не рассматривается как фантастический. Ультраправые политики мечтают об аннексии Иудеи и Самарии, но даже этот очень сомнительный шаг не избавит нас от террора - достаточно вспомнить до-Ословские времена. По всему получается, что странное, неуправляемое образование, сеющее опасность и смерть, будет рядом с нами постоянно, как неизлечимая и угрожающе растущая опухоль.

Иными словами, у этой проблемы нет окончательного решения. Но есть решение промежуточное, которое способно в какой-то момент привести к значимым результатам. Если государство Израиль будет проводить последовательно жесткую политику в отношении палестинского террора, если оно будет реагировать на каждую атаку, а не приурочивать военные операции к нуждам внутренней политики… Да, это потребует ресурсов, усилий и вызовет недовольство международных миротворцев. Но со временем молодежь автономии выберет для себя развлечение более мирное, чем стрельба по израильским машинам, поскольку далеко не все палестинцы готовы жертвовать жизнью, свободой или, в лучшем случае, семейным домом. Среди причин, вызывающих эскалацию насилия, часто забывают про безнаказанность, а ведь она едва ли не главная. Пока наши враги будут уверены, что короткие военные операции - лишь редкие исключения из принятого в последние годы правила «сдержанности», мы террор не победим.