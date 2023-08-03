



«Герой» должен сидеть в тюрьме

Предложение выпустить из тюрьмы Игаля Амира, осужденного за убийство Ицхака Рабина, было встречено аплодисментами в прямом эфире. Администрация 14 канала Израильского ТВ поспешила сообщить, что больше не будет приглашать адвоката Ари Шамая, который озвучил столь скандальную идею.

Ари Шамай представлял Амира в суде, и слышать от него подобные заявления совсем не удивительно. Что касается 14 телеканала, то он рассчитан на правую аудиторию, хотя даже там сочли, что юрист перешел границы. Люди правых взглядов присутствуют на ток-шоу «Патриоты» в роли публики, так что их одобрительная реакция тоже вполне предсказуема.



В правом лагере давно существует консенсус по поводу того, что Игаль Амир не должен сидеть в тюрьме. Чем радикальнее взгляды, тем более категорично это убеждение. Самые крайние радикалы считают, что Амир поступил правильно, убив премьер-министра, который отдавал врагам землю Израилю - согласно заповедям Торы, такой человек заслуживает смерти. С ними отчасти солидарны те, кто помнит жуткие теракты, сопровождающие процесс заключения соглашений Осло. В глазах этих людей Игаль Амир - одновременно и герой, и жертва.



Также широко распространены разнообразные теории заговора: на самом деле Амир не стрелял в Рабина; он стрелял, но убил премьера кто-то другой; покушение было спровоцировано агентами ШАБАКа. И наконец, есть те, кто признает вину Амира, но считает наказание неоправданно суровым. Как правило, осужденные на пожизненное заключение выходят на свободу через 15 или 25 лет. Даже террористы с кровью на руках обычно не отсиживают полного срока, подпадая под обменные или гуманитарные сделки. «Заключенный номер один» изначально лишен такой возможности - обменять его не на кого, а приговор гласит: «пожизненное плюс 14 лет». Больше никто такого срока не получал; именно этот «персональный закон» требовал отменить адвокат Шамай, ссылаясь на прецедентное решение БАГАЦа.



Тема освобождения Игаля Амира давно присутствует в публичном пространстве. Каждый новый президент Израиля получает просьбу о его помиловании - и каждый ее отклоняет. Никому не хочется войти в историю Израиля главой государства, который простил убийцу премьер-министра. Однако несколько лет назад высокопоставленный отставной офицер службы охраны Шломо Хар-Ной шокировал общественность, заявив, что «через 20 лет Игаль Амир будет зажигать факел в Кнессете». Мол, страна скатывается вправо, и недалек тот день, когда Амир будет не просто прощен, но и оправдан.



Прошло гораздо меньше, чем двадцать лет, и мы получили самое правое из возможных правительств. Еще до его формирования, когда Нетаниягу только заручился поддержкой Смотрича и Бен-Гвира при создании коалиции, левые СМИ предсказывали, что двери камеры Амира вот-вот откроются. Ведь Итамар Бен-Гвир в свое время называл Рабина убийцей и предателем и активно боролся за амнистию «заключенного номер один».



Однако еще в сентябре прошлого года Бен-Гвир заявил, что Игаль Амир должен сидеть в тюрьме, просто следует предоставить ему более комфортные условия, не уступающие условиям арабских террористов. Примерно в это же время Бецалель Смотрич в очередной раз обвинил ШАБАК в уничтожении Рабина руками Амира. Оба деятеля снова подчеркнули, что они ни в коей мере не оправдывают политическое убийство. Ни тот, ни другой не считают себя причастным к этому преступлению, ведь кричать: «Предатель заслуживает смерти!» - это одно, а нажимать на курок - совсем другое. Именно поэтому Бен-Гвир и Смотрич заседают в правительстве, а Игаль Амир сидит в одиночной камере.



Даже если признать участие спецслужб и каких-то иных тайных сил в организации покушения на Рабина, ничуть не меньше приложили к этому руку ультраправые активисты, которые сегодня лицемерно делают вид, что у них нет ничего общего с Игалем Амиром. Они, возможно, вели бы себя иначе, если бы смерть Рабина действительно привела к переменам в политике и отказе от Осло. Но она скорее способствовала временному крену влево и дальнейшим уступкам палестинцам, поэтому проявлять солидарность с Игалем Амиром - не комильфо для серьезных политиков правого толка. Ему можно сочувствовать, но нет смысла тратить время и силы на его освобождение.



А как же аплодисменты в прямом эфире? Неужели люди, которые там сидели, правее и радикальнее лидеров «Еврейской мощи» и «Религиозного сионизма»? Вряд ли. Просто поддерживать Игаля Амира в определенных кругах по-прежнему считается хорошим тоном. Наверняка большинству находившихся в студии не придет в голову выстрелить в спину политическому противнику. Но и среди них может найтись впечатлительный «герой», вдохновленный пламенными лозунгами и примером Игаля Амира. Он убьет человека и сядет в тюрьму на всю жизнь, а те, кто громче всех кричал «Смерть предателям!», будут избираться в Кнессет и просить для него более удобную камеру.



А самое страшное - что такое возможно и у правых, и у левых.





