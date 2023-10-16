



Если дорог тебе твой дом

Как всегда бывает в самые тяжелые и опасные минуты, народ Израиля един и сплочен, как никогда. Никто не остался равнодушным к постигшей нас трагедии. Призывники во всех концах мира штурмуют самолеты в Израиль, мобилизовано на десятки тысяч призывников больше, чем планировалось. Волонтеры помогают армии, беженцам с Юга, израильтяне жертвуют деньги, вещи, бесплатно предоставляют жилье, берут на передержки домашних животных. Единство нашего народа — главный залог нашей будущей победы.



Конечно, после этой победы будет анализ причин катастрофы 7 октября. Когда случился не просто провал отдельных исполнителей сколь угодно высокого ранга, не сработали все наши системы безопасности. Все до единого они дали сбой, который продлился немыслимо, недопустимо долго. Но сейчас не время искать ошибки и привлекать к ответственности виновных. Сейчас только вперед. К победе.



Победа же — это прежде всего уничтожение ХАМАСа. А уничтожить ХАМАС невозможно без наземной операции. Без того, чтобы ЦАХАЛ вошел не только в сектор, но и в город Газу. Именно там находятся основные бункеры террористов. Все они должны быть уничтожены. Разумеется, я очень рассчитываю на удар с воздуха специальными вакуумными, то есть предназначенными для разрушения самых глубоких и защищенных сооружений бомб. Но полностью разделаться с той Газой, которая под землей, одними бомбами не получится. Не получится в первую очередь потому, что мы слишком долго вели абсолютно неправильную политику в отношении террористов ХАМАСа. Мы вышли из Газы в августе 2005, и уже в сентябре понадобилась военная операция «Первый дождь». Всего за эти годы было проведено 15 военных операций. Мы несли потери, но в результате получили геноцид и войну.



Мы сами снабдили ХАМАС всем, что ему было нужно. Это через пропускные пункты с Израилем в Газу везли машины и топливо. Это из Израиля туда поступали электричество и вода. Это мы поставляли ХАМАСу металл якобы для строительства и химикаты якобы для удобрений. В действительности из металла и химикатов делали оружие, чтобы убивать наших стариков и детей.



30 000 рабочих из Газы каждый месяц получали в Израиле зарплату. И каждый из них 600 шекелей отдавал ХАМАСу. Это 18 млн шекелей в месяц — израильских денег. Еще 17 млн, но уже долларов ХАМАС получал из Катара с разрешения правительства Израиля. Все это должно прекратиться немедленно и навсегда. Пограничные переходы из Израиля должны быть просто закрыты. Порт в Газе, который до сих пор используется террористами, должен быть уничтожен. Условия содержания террористов, в том числе захваченных за последнюю неделю, должны быть такими же, в каких находятся наши пленные в Газе. У нас очень мало времени на подготовку и исправление самых первых ошибок, потому что к этой войне мы подошли в худшем состоянии, чем к войне Судного дня.



Победа уже не пришла за шесть дней, как в 1967-м, и путь к ней будет долгим. Много времени потребуется для того, чтобы разрушить всю систему мощных бункеров в Газе, но, вероятно, намного больше уйдет на достижение другого обязательного условия победы — уничтожение главарей ХАМАСа по всему миру. Да, это обязательное условие. Точно так же, как необходимо было ликвидировать убийц наших спортсменов в Мюнхене, на что ушло несколько лет. Но мы обязаны достать их, где бы они ни находились.



Мы также обязаны прекратить исламистскую пропаганду и подстрекательство на всей территории Израиля и в Палестинской автономии. Сплошь и рядом то, что творится в мечетях и арабских школах, нельзя назвать иначе, чем подготовка террористов, подготовка кадров для ХАМАСа и ему подобных. При этом никакой разъяснительной работы, никакой контрпропаганды со стороны государства Израиль фактически нет уже много лет. Нет в самом Израиле, нет на территориях, нет зарубежом. Смешно сказать, только после этой страшной резни наши государственные органы, кажется, обратили внимание на злобные антиизраильские и антисемитские каналы, вещающие прямо в нашей стране.



Мы должны, мы обязаны, восстановить нашу силу сдерживания. Сила сдерживания — это, конечно, сила оружия, сила государства, но прежде всего, это сила духа. Вернуть наше превосходство в силе духе по-прежнему можно только тем способом, о котором когда-то писал Зеев Жаботинский — нанести врагу поражение такой силы, чтобы он больше не рассчитывал и не мог рассчитывать одержать над нам победу. Сейчас у нас есть все условия для того, чтобы нанести ХАМАСу именно такое поражение, чтобы разгромить и уничтожить врага. Я вижу, что народ и Армия обороны Израиля к этому готовы.



Более того, впервые за многие десятилетия мы не одиноки в мире. Несмотря на все имевшиеся сложности во взаимоотношениях, администрация США немедленно оказала нам помощь и поддержку. Не в последнюю секунду, как в 1973 году, а сразу. Они прислали нам оружие, к нашим берегам пришла ударная авианосная группировка. В случае открытия второго фронта на Севере президент Байден обещал не просто помощь, а прямое военное вмешательство США. Я не сомневаюсь, что в случае нападения Хезболлы это обещание будет выполнено. Я также полагаю, что американские гарантии на случай нападения третьих стран, и нет никакого секрета, что это за страны, поддержаны Великобританией, Францией и Германией. Думаю, что в этих обстоятельствах эти страны, проще говоря, Иран, воздержатся от прямого участия в войне против нас.



Я много раз предупреждал о неизбежности этой войны.



В конце 2018 года я ушел с поста министра обороны, потому что был не согласен с политикой умиротворения агрессора, с договоренностями с ХАМАСом и с попытками его подкупить. Сегодня все прошлые противоречия забыты. Партия НДИ больше не находится в оппозиции. Мы поддерживаем и поддержим все действия правительства Израиля по уничтожению ХАМАСа. Подчеркну, именно по уничтожению. Мы не просим за это никаких постов и должностей. Если надо, я готов войти в узкий военный кабинет, где действительно принимают решения по руководству войной, и отдать этой работе все свои силы и весь свой опыт. Если не надо, то мы не просим ни министерских кресел, ни каких-либо других должностей, ни коалиционных денег. Наша партия будет служить народу Израиля и стремиться к победе Израиля, потому что Израиль — наш дом.



Фото : Авигдор Либерман и глава регионального совета Эшколь Гади Яркони у границы с Газой

