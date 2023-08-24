



В Нью-Йорке арестована учительница, изнасиловавшая 14-летнего школьника

23 августа в Нью-Йорке была арестована учительница из Квинса, которой были предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии над 14-летним школьником.



33-летняя Мелисса Рокензис, работающая учителем более десяти лет, была арестована в участке 112-го участка в Форест-Хиллз после того, как полиции стало известно о ее сексуальном контакте с несовершеннолетним.



С Рокензис, которая зарабатывает около 85 тыс. долл. в год как учитель, связаться не удалось. Ее муж отказался сделать заявление, когда с ним связалась газета Daily News.



Городской департамент образования сообщил, что она была переведена из школы и может быть уволена в случае вынесения обвинительного приговора.



"Это поведение совершенно неприемлемо", - заявила представитель департамента образования Дженна Лайл. "Этот сотрудник был переведен подальше от школы и учеников в ожидании результатов ареста, и если его признают виновным, мы будем добиваться увольнения. Нет ничего важнее безопасности и благополучия наших учеников".



Вечером во вторник Рокензис было предъявлено обвинение по двум пунктам: изнасилование, совершение преступного полового акта и действия, причинившие вред ребенку.