



В Долине Смерти настоящее пекло - +53,33°C

По данным метеорологов, в Калифорнийской Долине Смерти температура воздуха достигла одной из самых высоких отметок за всю историю ее измерения.



Национальная метеорологическая служба сообщила, что температура в населенном пункте Фернас-Крик достигла 128 градусов по Фаренгейту (53,33 градуса по Цельсию).



Самая высокая температура воздуха, когда-либо измеренная на Земле, была 134 F (+56,67°C) в июле 1913 года там же, в Фернас-Крик. Название населенного пункта переводится с английского как Ручей-Печь. В нем расположена штаб-квартира Национального парка "Долина смерти" и выставлен цифровой термометр, который постоянно привлекает туристов, передает Голос Америки.



Отмечается, что в воскресенье, 16 июля, температура на термометре достигла 130 градусов по Фаренгейту, однако официальная отметка, зафиксированная Национальной метеорологической службой, составила 128 градусов (или +53,3°C).



Метеорологи говорят, что скорее всего лишь облачность не позволила температуре достичь мирового рекордного максимума.