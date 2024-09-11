



Террорист "готовивший" второе 7/10 в Нью-Йорке приехал по студенческой визе

Пакистанец, арестованный на прошлой неделе в канадской провинции Квебек по подозрению в подготовке нападения на еврейский центр в Бруклине, въехал в Канаду по студенческой визе, заявил министр иммиграции Канады Марк Миллер, сообщает Associated Press .



Миллер сообщил, что Мухаммад Шахзеб Хан, 20 лет, получил студенческую визу в мае 2023 года и прибыл в Торонто в июне. Он отказался предоставить дополнительные подробности, сославшись на продолжающееся судебное разбирательство.



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Власти США утверждают, что Хан намеревался устроить массовую стрельбу с использованием огнестрельного оружия в поддержку террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Сообщается, что запланированная атака была приурочена к годовщине атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября.



"Мы очень серьезно относимся к любому нарушению безопасности и любому въезду в Канаду", — подчеркнул Миллер, добавив: "Давайте не будем наивными. Решительный человек может получить доступ в эту страну, и обязанность наших служб безопасности — задерживать таких людей, если они совершают или планируют совершить преступление".



Миллер также похвалил правоохранительные органы Канады, отметив: "Полиция Канады выполнила свою работу, арестовав этого человека, и теперь мы позволим судебному разбирательству идти своим чередом".

