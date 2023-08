Ради тюремных поблажек: сообщница Эпштейна объявила себя еврейкой







Гислен Максвелл, британская светская львица, приговоренная к 20 годам тюремного заключения за участие в организации Джеффри Эпштейна незаконных сексуальных услуг, получает помощь от некоммерческой организации, оказывающей поддержку заключенным-евреям.



Максвелл, чей отец был евреем, ранее публично не идентифицировала себя как еврейка и не считается таковой по традиционным еврейским законам. Впервые о том, что Максвелл "нашла в себе еврейку" сообщила британская газета The Sun, которая заявила, что Максвелл "была вознаграждена улучшенным питанием и большим количеством свободного времени".



Американские тюрьмы в большинстве случаев обязаны соблюдать религиозные обряды заключенных, что означает, что евреям часто предоставляются кошерная пища, молитвенные принадлежности и изменения в рабочем графике в связи с шабатом и праздниками.



В тюрьмах также предоставляются услуги, основанные на самоидентификации заключенных, хотя служители культа могут потребовать подтвердить, что заключенные придерживаются искренних религиозных убеждений.



По данным The Sun, некоммерческая организация, предоставляющая услуги Максвеллу в Федеральном исправительном институте во Флориде, называется Reaching Out. Это одна из нескольких организаций, действующих под руководством людей, связанных с движением Хабад, которые помогают людям, находящимся в заключении. Другая организация, Институт "Алеф", оказывает помощь заключенным не только в удовлетворении их религиозных потребностей во время пребывания в тюрьме, но и при подаче ходатайств о помиловании или условно-досрочном освобождении.



Одним из таких преимуществ является кошерная пища, которую один из заключенных в штате Вашингтон в 2021 г. в очерке JTA назвал хорошей и "редкостью в тюрьме".



В некоторых случаях люди, находящиеся в заключении, сами причисляют себя к евреям или даже проходят гиюр, чтобы получить доступ к кошерной пище. Персонаж тюремной драмы "Оранжевый - новый черный" принял иудаизм именно по этой причине, что, как сообщается, побудило заключенных даже в Шотландии сделать то же самое.



Максвелл считает себя еврейкой по отцу - медиамагнату и шпиону, который в детстве бежал от нацистов и был похоронен в Иерусалиме после смерти при загадочных обстоятельствах в 1991 году.



По имеющимся данным, Максвелл воспользовалась своим еврейским происхождением несколько лет назад, когда она, как утверждается, укрылась в Израиле, находясь под следствием по делу о ее роли в схеме сексуальных домогательств Эпштейна. Она была арестована в 2020 году, осуждена в 2021 году и приговорена в прошлом году по пяти обвинениям, связанным с торговлей несовершеннолетними в рамках схемы с Эпштейном, который совершил самоубийство в нью-йоркской тюрьме в 2019 году.