



Подозреваемый в стрельбе в штате Мэн Роберт Кард найден мертвым

Подозреваемый в массовых расстрелах, в результате которых погибли 18 человек в американском городе Льюистон (штат Мэн), 40-летний Роберт Кард, найден мертвым, подтвердили в пятницу в офисе шерифа округа Андроскоггин.



Тело подозреваемого было обнаружено правоохранительными органами недалеко от завода по переработке отходов в районе Лисбон, подтвердили CBS News многочисленные источники в правоохранительных органах. По словам Майка Саушака, комиссара Департамента общественной безопасности штата Мэн, он скончался от огнестрельного ранения, полученного в результате самострела, о чем он сообщил на пресс-конференции в пятницу вечером.



По словам Саушака, тело было обнаружено примерно в 19:45 по местному времени в районе реки Андроскоггин в Лисбоне, городе, расположенном в 8 милях к юго-западу от Льюистона. Автомобиль подозреваемого, белый Subaru Outback, был ранее обнаружен брошенным у лодочного причала на реке.



