



Госдепартамент: Окончательное решение по вопросу по визовому режиму не принято



Представитель Государственного департамента США уточнил, что окончательное решение относительно включения Израиля в программу безвизового режима еще не принято. Это произошло после того, как министерство иностранных дел Израиля заявило, что об отмене визы будет объявлено "на этой неделе".



"Государственный секретарь Энтони Блинкен и министр национальной обороны Алехандро Майоркс проведут консультации и объявят о своем решении в ближайшие дни", - заявил представитель Госдепартамента.

