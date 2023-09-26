Новости » США и Канада
Госдепартамент: Окончательное решение по вопросу по визовому режиму не принято
26.09.2023 07:01 Аркадий Бочаровский

Госдепартамент: Окончательное решение по вопросу по визовому режиму не принято


Представитель Государственного департамента США уточнил, что окончательное решение относительно включения Израиля в программу безвизового режима еще не принято. Это произошло после того, как министерство иностранных дел Израиля заявило, что об отмене визы будет объявлено "на этой неделе".

"Государственный секретарь Энтони Блинкен и министр национальной обороны Алехандро Майоркс проведут консультации и объявят о своем решении в ближайшие дни", - заявил представитель Госдепартамента.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы