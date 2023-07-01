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Дым от лесных пожаров в Канаде достиг Афганистана
01.07.2023 05:33 Ирина Демьянова

Дым от лесных пожаров в Канаде достиг Афганистана

Дым от масштабных лесных пожаров в Канаде распространился в Афганистан и Сибирь через Атлантический океан. Об этом сообщает Space.com.

На снимке японского метеорологического спутника Himawari 9 облако голубого дыма застыло над Азиатским континентом, охватив площадь более одного миллиона квадратных километров.

Спутник сделал фото из места своего расположения на геостационарной орбите примерно в 36 тысяч километров над Землей.

Ученый из британского Национального центра наблюдения за Землей Саймон Прауд обработал изображение спутника и выделил облако дыма красным контуром.

"Это дым от канадских пожаров . Он прошел через Атлантику и Европу и теперь простирается от Афганистана до озера Байкал", – написал Прауд в Twitter.
 

 

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