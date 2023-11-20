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Байден дал новую помощь Украине
20.11.2023 21:22 MIGnews.com

Байден дал новую помощь Украине

Сегодня США объявило о предоставлении дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Данное объявление является пятьдесят первым траншем, предоставленным администрацией Байдена, начиная с августа 2021 года.

Этот пакет включает в себя дополнительные средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, которое поможет бороться за свободу от продолжающейся агрессивной войны России.

Пакет помощи стоимостью до 100 млн. долл. включает в себя:

  • зенитные ракеты Stinger;
  • одну высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) и дополнительные боеприпасы;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • ракеты TOW с оптическим наведением (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • более 3 млн. патронов к стрелковому оружию;
  • боеприпасы для разрушения препятствий;
  • снаряжение для холодной погоды;
  • запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

 

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