Байден дал новую помощь Украине
Сегодня США объявило о предоставлении дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Данное объявление является пятьдесят первым траншем, предоставленным администрацией Байдена, начиная с августа 2021 года.
Этот пакет включает в себя дополнительные средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, которое поможет бороться за свободу от продолжающейся агрессивной войны России.
Пакет помощи стоимостью до 100 млн. долл. включает в себя:
- зенитные ракеты Stinger;
- одну высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) и дополнительные боеприпасы;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- ракеты TOW с оптическим наведением (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- более 3 млн. патронов к стрелковому оружию;
- боеприпасы для разрушения препятствий;
- снаряжение для холодной погоды;
- запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.