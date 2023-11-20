



Байден дал новую помощь Украине

Сегодня США объявило о предоставлении дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Данное объявление является пятьдесят первым траншем, предоставленным администрацией Байдена, начиная с августа 2021 года.



Этот пакет включает в себя дополнительные средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, которое поможет бороться за свободу от продолжающейся агрессивной войны России.



Пакет помощи стоимостью до 100 млн. долл. включает в себя: