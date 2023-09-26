



56% американцев недовольны Байденом

Гонка за пост президента США на выборах, которые состоятся в 2024 г., только начинается, но опубликованный на телеканале ABC опрос вряд ли обрадует окружение президента Джо Байдена. Согласно опросу, он отстает от Трампа не менее чем на 9%, и большинство американцев не удовлетворены его деятельностью на посту президента.



Байден никогда не пользовался особой популярностью на протяжении всего срока своих полномочий, но опрос демонстрирует новый антирекорд. 56% американцев выразили неудовлетворенность его деятельностью на посту президента, в то время как поддержали его только 37%. Особенно сильно по Байдену ударил экономический кризис, и, согласно опросу, 62% американцев выразили недовольство его экономической политикой.



Недовольство работой Байдена также отражает желание сторонников Демократической партии видеть во главе партии на предстоящих выборах другого лидера. По данным опроса, не менее 62% избирателей партии предпочитают ему другого кандидата, однако альтернативной кандидатуры, пользующейся широкой поддержкой, пока нет.



Трамп, главный соперник Байдена, который, по всем прогнозам, будет противостоять ему в качестве представителя Республиканской партии на предстоящих выборах, пользуется широкой поддержкой в своей собственной партии. 54% республиканцев поддерживают бывшего президента - огромный отрыв по сравнению с идущим за ним кандидатом Роном ДеСантисом, который получает лишь 15% поддержки.



В будущей схватке между Байденом и Трампом опрос показывает значительное преимущество последнего, который получает 51% поддержки против 42% у действующего президента.

