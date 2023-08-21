



Управление рынка капитала объявило о своем намерении сократить выплаты по уходу

Управление рынка капитала объявило о своем намерении сократить выплаты по уходу для застрахованных в больничных кассах: пришло время проверить право на получение денег.



Как сообщалось в предыдущих статьях адвокатского офиса Меиры Зоар, компании по страхованию на случай длительного ухода в эти дни кричат в национальных СМИ, что они просят о помощи в выплате по искам, поданным в последние годы по «Битуах сиуди», оформленным через больничные кассы. В результате, Управление рынка капитала и Бюджетный отдел Министерства финансов объявили в последние дни о своем намерении принять экстренные меры, сократив пособие по уходу для держателей полисов больничных касс на 600 шекелей и увеличив период ожидания с двух месяцев до полугода. По сообщениям СМИ, это только «первая порция», и в дальнейшем ожидаются дополнительные ужесточения.



Сначала выясним, каков период ожидания в полисе ухода? На сегодняшний день ожидание составляет всего два месяца со дня, когда застрахованный стал нуждаться в уходе («сиуди»), то есть ограничен как минимум в 3 ежедневных действиях из 6 (одевание, купание, передвижение, вставание, прием пищи и контроль недержания), до момента, когда он начинает получать деньги, которые ему положены по полису.



Управление рынка капитала при Министерстве финансов теперь хочет увеличить этот период до 6 месяцев, и проект постановления по этому вопросу уже опубликован. То есть только по истечении шести месяцев со дня, когда застрахованный стал нуждаться в посторонней помощи, он будет иметь право на получение выплат по полису.



В ответ на это возмутительное заявление Управления рынка капитала, адвокатский офис Меиры Зоар опубликовал в газете «Калькалист» авторскую статью, в которой крики страховых компаний назвал «крокодиловыми слезами», а также довел до сведения общественности данные об огромных прибылях, которые страховые компании получали в предыдущие годы (от сотен миллионов до миллиардов шекелей в год) - и это когда общественность в Израиле еще не знала о коллективном страховании на случай длительного ухода в больничных кассах, и число людей, нуждающихся в длительном уходе, еще не увеличилось по мере старения населения в Израиле.



Давайте вспомним: что такое коллективное страхование на случай необходимости в длительном уходе больничных касс? Это коллективный полис, который в настоящее время предусматривает (до изменений к худшему, которые хочет внести Управление рынка капитала) ежемесячные выплаты в размере от примерно 3 900 шекелей в месяц до примерно 6 100 шекелей в месяц, в зависимости от того, в каком возрасте застрахованный присоединился к «Битуах сиуди» и сколько лет оплачивал страховку. Оплата страховых взносов осуществляется через больничные кассы, и на сегодняшний день размеры взносов разумны, и большинство людей могут их оплачивать. В то же время Управление рынка капитала намерено также рассмотреть вопрос об увеличении ежемесячной премии, что может привести к отмене страховки теми, кто еще не получил право подать судебный иск, ввиду тяжелого бремени ежемесячных расходов.



Поэтому, более чем когда-либо, для тех, кто имеет право и соответствует критериям полиса долгосрочного ухода, сейчас самое время действовать, чтобы воспользоваться правами по «Битуах сиуди», поскольку неизвестно, что с ним произойдет в ближайший год...



Рассмотрим примеры, которые иллюстрируют важность целенаправленного решения проблем:



Тамара, страдающая болезнью Паркинсона, которая около 3 лет имеет метапелет от «Битуах леуми» в связи с ограничениями в выполнении повседневных действий, включая переодевание, купание и передвижение, имеет страховку на случай длительного ухода, оформленную через больничную кассу «Маккаби». Тамара об этом даже не знала!!! Не знала, что у нее есть финансовые права на сумму около 5 025 шекелей в месяц по «Битуах сиуди», который был «спрятан» от нее как часть членских взносов, которые она платит в больничную кассу. А причина незнания в том, что она так и не получила полис, ни в больничной кассе, ни в страховой компании, и так происходит со многими застрахованными. «Секрет» полиса был раскрыт Тамарой случайно после прочтения профессиональной статьи адвокатского офиса Меиры Зоар, и она начала процесс подачи требования о выплате денег. Однако из-за недостаточной осведомленности, Тамара ошибочно обратилась в страховую компанию «Феникс», которая начала страховать членов больничной кассы «Маккаби» только с 2019 года. Поэтому требование Тамары было отклонено «Фениксом» , который утверждал, что оно относится к предыдущей страховой компании «Кляль», которая страховала ее и других членов «Маккаби» до конца 2018 года.



Получив отказ, Тамара обратилась за помощью в адвокатский офис Меиры Зоар, который подал объединенный судебный иск к обеим страховым компаниям от имени Тамары, и после быстрого посредничества они согласились выплатить ей единовременную сумму примерно в 80 000 шекелей, разделенную между ними, и полное ежемесячное пособие в размере примерно 5 025 шекелей до конца периода страхового покрытия.



Здесь уместно отметить: полисы, которые «спрятаны» у застрахованных через больничные кассы, в конечном счете требуют прямого противостояния с самими страховыми компаниями, даже если это коллективное страхование через больничную кассу, а этот факт имеет решающее значение!!!, так как застрахованный должен иметь дело непосредственно с гигантской корпорацией - страховой компанией, и эту задачу не всегда легко решить без адвоката, который является экспертом в этой области, с нужными связями и профессиональными знаниями. А поскольку речь идет о выплатах в сотни тысяч шекелей, то страховым компаниям выгодно «прятать» эти страховки, а также бороться за минимальные выплаты.



Например, для Романа, страдающего тяжелой болезнью сердца и почечной недостаточностью и являющегося членом больничной кассы «Клалит», страховка «Битуах сиуди» в компании «Харель» «спрятана» и оплачивается как часть членских взносов, а о ее существовании он вообще не знал. Роман обратился в адвокатский офис Меиры Зоар за помощью с его частным полисом, и не знал, что в дополнение к частной страховке у него также есть страхование на случай потребности в уходе через больничную кассу, и когда мы довели эту информацию до его сведения, Роман был удивлен. Спустя несколько месяцев, он получил удвоенные ежемесячные выплаты: как по частной страховке, так и по страховке через больничную кассу, в общей сумме около 9000 шекелей в месяц в течение 5 лет по обоим полисам.



Адвокатский офис Меиры Зоар на протяжение многих лет работает с русскоязычными израильтянами по всей стране и представляет их интересы в исках против страховых компаний, умея обеспечить правильную юридическую помощь застрахованному максимально безопасно, быстро и эффективно.

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