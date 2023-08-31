Новости » Совет адвоката в Израиле
Полная зарядка за 60 секунд: В Швейцарии создали уникальный аккумулятор
31.08.2023 19:10 Наталья Богинская

Полная зарядка за 60 секунд: В Швейцарии создали уникальный аккумулятор

Инженеры швейцарской компании BTRY создали тонкопленочные аккумуляторы, отличающиеся не только безопасностью и долговечностью, но высокой скоростью зарядки. Их можно зарядить всего за 1 минуту.

Новая батарея создана с помощью технологии, появившейся в 1980-х годах прошлого столетия. Однако из-за малых размеров предыдущие разработки не могли обеспечить большое количество накапливаемой энергии. А теперь специалисты наложили ячейки один на один, увеличив таким образом емкость продукта.

Они имеют в 10 раз больший срок службы, чем классические батареи, а также более экологичны, поскольку здесь не используются токсичные растворы. Сейчас батарея достаточно небольшая, однако планируют это исправить. 

"Преимущества нашей технологии более чем компенсируют высокую цену", – говорит разработчик Абдессалема Арибиа.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы