



Полная зарядка за 60 секунд: В Швейцарии создали уникальный аккумулятор

Инженеры швейцарской компании BTRY создали тонкопленочные аккумуляторы, отличающиеся не только безопасностью и долговечностью, но высокой скоростью зарядки. Их можно зарядить всего за 1 минуту.



Новая батарея создана с помощью технологии, появившейся в 1980-х годах прошлого столетия. Однако из-за малых размеров предыдущие разработки не могли обеспечить большое количество накапливаемой энергии. А теперь специалисты наложили ячейки один на один, увеличив таким образом емкость продукта.



Они имеют в 10 раз больший срок службы, чем классические батареи, а также более экологичны, поскольку здесь не используются токсичные растворы. Сейчас батарея достаточно небольшая, однако планируют это исправить.



"Преимущества нашей технологии более чем компенсируют высокую цену", – говорит разработчик Абдессалема Арибиа.

