



Как получить деньги по полису, оформленному в больничной кассе

Многие члены больничных касс имеют коллективную страховку на случай длительного ухода «Битуах сиуди», о которой они не всегда знают. Это очень важная страховка для человека, попавшего в ситуацию, когда он не может выполнять по крайней мере 3 ежедневных действия без посторонней помощи: одевание, купание, передвижение, прием пищи, вставание с кровати или стула и контроль за недержанием , или в случаях деменции или других когнитивных нарушений, при которых требуется помощь другого человека большую часть времени в течение дня.



«Битуах сиуди» - очень сложная юридическая сфера, которая в Израиле постоянно развивается и изменяется, поэтому важно иметь глубокие знания, как юридические, так и в области страхования, от мельчайших деталей до общей картины для того, чтобы конкретный застрахованный мог максимально реализовать свои права на получение денег. Преимуществом обращения в адвокатский офис Меиры Зоар является как профессиональное юридическое обслуживание, так и то, что нет необходимости предоплаты, или почасовой оплаты, или за различные расходы, а гонорар выплачивается только по успешному результату из той суммы, что заплатит страховая компания.



Например, Лев, 75 лет, член больничной кассы «Клалит», страдающий деменцией, болезнью Паркинсона и недержанием, много лет имеет «Битуах сиуди», входящую в страховой полис больничной кассы. У Льва 17 часов ухода в неделю от «Битуах леуми», и он обратился в адвокатский офис Меиры Зоар, чтобы ему помогли получить выплаты от страховой компании. Меира Зоар собрала соответствующие документы о его болезни, а затем отправила в страховую компанию «Арэль» подробный, мотивированный иск с юридическими обоснованиями по делу Льва. После подачи судебного иска, Лев был признан «сиуди», т.е. нуждающимся в долгосрочном уходе, причем ретроактивно, и ему была выплачена сумма за 3 прошедших года примерно 115000 шекелей, плюс он получил право на два года ежемесячных выплат в размере примерно 5025 шекелей, до конца срока действия полиса.



Этот случай показывает, сколько юридических знаний и навыков требуется для подготовки детальных юридических исков (а не заполнения форм, представленных работниками компании, которая не является адвокатским офисом), чтобы резко изменить картину возможностей в пользу застрахованных на случай длительного ухода («Битуах сиуди») и значительно повысить сумму выплат.



Также важно знать, что в последние годы произошли и еще будут происходить кардинальные изменения в полисах всех больничных касс, как в отношении размера ежемесячного пособия, которое получает застрахованный «сиуди», так и в отношении права на него и условий получения. Кроме того, в 2019 и 2020 годах большая часть больничных касс сменила страховые компании, что создало трудности для застрахованных в реализации своих прав. Эти изменения требуют максимальной квалификации, иначе небрежность и непрофессионализм могут нанести застрахованному материальный ущерб, который может достигать десятков, а возможно, и сотен тысяч шекелей.



Например, так случилось с Диной, 82 лет, страдающей почечной недостаточностью, диабетом, головокружением, сердечным заболеванием. Дина в течение нескольких лет получает 21 час ухода от «Битуах леуми» из-за ограничений в выполнении повседневных действий - одевании, купании и контроле мочеиспускания. Дина член больничной кассы «Меухедет», и она обратилась в страховую компанию «Менора» для получения денежных выплат. Заявление отклонили на том основании, что случай Дины относится к предыдущему страховщику - «Фениксу». Адвокатский офис Меиры Зоар подал объединенный судебный иск против двух страховых компаний: «Феникс» и «Манора», и в ускоренном судебном процессе достигли соглашения с двумя страховыми компаниями о единовременной выплате Дине в размере 200 000 шекелей.



Другой случай произошел с Михаилом, 92-летним членом больничной кассы «Маккаби», который «упал между стульев» из-за автоматического перевода страховых полисов «Маккаби», из компании «Кляль» в компанию «Феникс». И хотя Михаилу был поставлен диагноз деменция с 2017 года, он не получил выплаты из-за «драки» между страховыми компаниями, каждая из которых хотела, чтобы заплатила другая. Благодаря правильно оформленному судебному иску и глубоким юридическим знаниям, адвокат Меира Зоар смогла добиться совместной выплаты Михаилу от двух страховых компаний около 70 000 шекелей за предыдущий период и фиксированных ежемесячных выплат в размере 4 500 шекелей в течение еще 3 лет.



Эти примеры из многих дел, которые ведет адвокатский офис Меиры Зоар, показывают важность профессиональных юридических знаний и многолетнего опыта, которые необходимы для правильного рассмотрения исков по «Битуах сиуди» с целью достижения максимального результата для застрахованного.

Адвокатский офис Меиры Зоар на протяжение многих лет работает с русскоязычными израильтянами по всей стране и представляет их интересы в исках против страховых компаний, умея обеспечить правильную юридическую помощь застрахованному максимально безопасно, быстро и эффективно.



Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, чья фирма уже много лет занимается исключительно подачей исков против страховых компаний по «Битуах сиуди». Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом. Благодаря репутации офиса, и после того, как было получено положительное решение Центрального районного суда на поданный коллективный иск в области страхования долгосрочного ухода против 4 крупнейших страховых компаний Израиля, нет необходимости платить команде «бухгалтеров», «экспертов» и т.д. Нам удается добиться отличных результатов для клиента, без необходимости дополнительных расходов, что значительно облегчает процесс получения денег для застрахованного.



Гонорар за работу адвоката выплачивается только после успешного решения проблемы.



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