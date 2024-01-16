



Небо над Азовским и Черным морями - под контролем ВСУ

Воздушное пространство над Азовским и Черным морями после сбития российских самолетов полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины.



Такое заявление в эфире "Радио Свобода" глава координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.



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"Это слишком громкое заявление все же, для того чтобы убеждать всех, что там настолько опасно для российских пилотов и настольки безопасно для нашего населения. Надо адекватно оценивать мощности врага и наши", - добавила она.



Гуменюк предупредила, что у ВСУ все еще недостаточно средств защиты, чтобы контроль над этим районом был абсолютным.