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Небо над Азовским и Черным морями - под контролем ВСУ
16.01.2024 13:29 Алина Груднева

Небо над Азовским и Черным морями - под контролем ВСУ

Воздушное пространство над Азовским и Черным морями после сбития российских самолетов полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Такое заявление в эфире "Радио Свобода" глава координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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"Это слишком громкое заявление все же, для того чтобы убеждать всех, что там настолько опасно для российских пилотов и настольки безопасно для нашего населения. Надо адекватно оценивать мощности врага и наши", - добавила она.

Гуменюк предупредила, что у ВСУ все еще недостаточно средств защиты, чтобы контроль над этим районом был абсолютным.

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