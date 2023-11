Поклонники "Палестины" захватили аэропорт Амстердама

Поклонники "Палестины" парализовали работу аэропорта Амстердама "Схипхол", устроив там масштабную антиизраильскую акцию протеста.



Они скандируют: "От реки до моря Палестина будет свободна". Демонстранты размахивают палестинскими флагами и скандируют антиизраильские лозунги. Что примечательно, правоохранители в ситуацию не вмешиваются.



"From the River to the Sea, Palestine will be free!"



