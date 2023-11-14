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Поклонники "Палестины" захватили аэропорт Амстердама
14.11.2023 21:51 Алина Груднева

Поклонники "Палестины" захватили аэропорт Амстердама

Поклонники "Палестины" парализовали работу аэропорта Амстердама "Схипхол", устроив там масштабную антиизраильскую акцию протеста.

Они скандируют: "От реки до моря Палестина будет свободна". Демонстранты размахивают палестинскими флагами и скандируют антиизраильские лозунги. Что примечательно, правоохранители в ситуацию не вмешиваются. Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

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